Chamas atingiram um trailer de lanches e um veículo que estava estacionado ao ladoReprodução / Parceiros do Vidiga

Publicado 18/02/2024 12:11 | Atualizado 18/02/2024 12:14

Rio - Um incêndio atingiu e destruiu, na manhã deste domingo (18), um trailer de lanches no Vidigal, Zona Sul do Rio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel da Gávea foram acionados às 10h30 para a Rua Benedito Calixto, próximo à Igreja de Nossa Senhora da Consolação. A suspeita é de uma pane na parte elétrica da barraca.



A corporação informou que além do trailer, um veículo que estava estacionado ao lado também pegou fogo e foi destruído pelas chamas. Em uma página de moradores da comunidade, o proprietário do carro aparece retirando os pertences que restaram.