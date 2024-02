Motorista de carro alegórico testou positivo para alcoolemia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 18/02/2024 14:11 | Atualizado 18/02/2024 20:48

Rio - Um motorista de um dos carros alegóricos da Portela foi pego no teste do bafômetro, realizado por agentes da Lei Seca, antes do desfile das campeãs, neste sábado (17). De acordo com o Governo do Rio, responsável pela ação, a agremiação imediatamente apresentou um condutor substituto e pôde seguir a passagem pela Sapucaí normalmente.



Durante a operação de fiscalização dos carros alegóricos das escolas de samba, 52 motoristas precisaram realizar o teste antes de passarem pela passarela. Os outros 51 profissionais testaram negativo para a presença de álcool no organismo.



De acordo com o Governo, esse foi o único caso de alcoolemia durante o carnaval no sambódromo. A operação Lei Seca também foi aplicada entre sexta (9) e domingo (12) e todos os 171 motoristas dos carros alegóricos foram aprovados no teste do bafômetro.

A Portela, no entanto, informou que nem um de seus motoristas - que são terceirizados - foram flagrados no teste do bafômetro e que não houve a necessidade de substituição para o desfile.