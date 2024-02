Grupo estava em um carro que havia sido roubado no início da semana - Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Publicado 18/02/2024 14:08 | Atualizado 18/02/2024 14:08

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite deste sábado (17), três suspeitos em um carro roubado, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Irajá, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, o trio estava armado e seguia para o Complexo da Penha.



A PRF informou que por volta das 18h, uma equipe realizava fiscalização próximo ao Trevo das Margaridas quando foi avisada por um PM sobre a conduta suspeita de um motorista. Em seguida, os policiais abordaram o veículo. Um dos suspeitos estava com uma arma em punho. No entanto, ao ser parado, abaixou a pistola e se rendeu.

O carro em que estavam havia sido roubado no início da semana, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Aos agentes, o grupo confessou que estava levando o veículo para a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Com eles, uma pistola e 12 munições foram apreendidas.



O trio foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.