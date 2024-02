Evento socioambiental da Rio+Saneamento movimenta praia em Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 17/02/2024 19:33 | Atualizado 17/02/2024 21:43

O município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, recebeu neste sábado (17) mais uma edição do Rio+Verão, uma iniciativa socioambiental promovida pela concessionária Rio+Saneamento, em parceria com o jornal O Dia. Com muita música, conscientização e lazer, a programação do evento garantiu a animação dos banhistas na Praia do Centro, oferecendo uma série de atividades gratuitas, como lambaeróbica, brincadeiras lúdicas para crianças, distribuição de brindes e cartilhas e massagem relaxante. A iniciativa contou com as participações das ONGs 'Na Onda' e 'Mar sem Lixo' e de diversos voluntários, contribuindo assim para a economia circular da região.



"Um dos objetivos da ação é estar mais perto da população de Rio das Ostras, além de mostrar como trabalhamos para levar diariamente água de qualidade para as pessoas. Eventos como esse só reforçam a nossa aproximação com os moradores da região e também são fundamentais para destacar a importância do meio ambiente, da sustentabilidade e da saúde no processo de abastecimento de água aqui na cidade e em outras localidades onde atuamos", afirma Lucas Rachid, coordenador de Operações da Rio+Saneamento.



Durante o Rio+Verão, um time da concessionária também mostrou como é feito o tratamento da água, fornecendo detalhes sobre o ciclo do saneamento e tirando dúvidas dos participantes. Outra ação importante foi a limpeza da praia, que chamou atenção para a importância da destinação correta dos resíduos, como forma de preservação da natureza e dos recursos hídricos. Grupos formados por alunos de escolas locais e moradores de Rio das Ostras participaram de um mutirão solidário, que começou na altura do Iate Clube e terminou na Rua Guaíba com a Avenida Professor Cláudio Ribeiro. Todos os voluntários receberam um kit com colete, sacolas e luvas PVC.

Ainda para ressaltar a relevância da destinação adequada de resíduos, a Rio+Saneamento levou para o evento o programa Trata Óleo. O projeto foi criado para que a população possa entregar o óleo utilizado na cozinha, dando o destino correto ao material. Ao longo de todo o ano, os moradores também podem levar o óleo para a loja comercial de Rio das Ostras, que funciona como um ponto de coleta do projeto na cidade.



A Rio+Saneamento está em operação no município de Rio das Ostras desde agosto de 2022, e é responsável por 18 municípios do Estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste da capital.