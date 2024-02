Grupo se escondeu atrás de um carro no estacionamento do shopping - Reprodução

Grupo se escondeu atrás de um carro no estacionamento do shoppingReprodução

Publicado 19/02/2024 08:38 | Atualizado 19/02/2024 10:37

Rio - Um intenso tiroteio assustou frequentadores do Shopping Uptown Barra, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (18). A Polícia Militar informou que suspeitos armados estavam próximo ao estabelecimento. Segundo testemunhas, os disparos partiram da Gardênia Azul.



Segundo a corporação, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) reforçaram o policiamento na região e realizaram uma ronda no entorno do shopping. No entanto, os criminosos não foram encontrados.



A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou os disparos por volta das 19h. No momento, estava sendo realizado um evento de Carnaval no estacionamento do shopping. Imagens feitas no local mostram a correria e o desespero dos frequentadores. Algumas pessoas se esconderam atrás dos veículos estacionados.

Procurado pelo DIA, o Shopping Uptown Barra informou que o tiroteio aconteceu do lado de fora do estabelecimento e que, apesar do susto, a normalidade foi restabelecida rapidamente.