O casal guardava as carnes em um carro que estava no estacionamento do mercado - Divulgação

O casal guardava as carnes em um carro que estava no estacionamento do mercadoDivulgação

Publicado 19/02/2024 18:51

Rio - A juíza Rachel Assada Cunha, titular da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, concedeu liberdade provisória a Caíque da Silva Cheron, de 29 anos, e Rute dos Santos Nascimento, de 27, em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (19). O casal foi preso em flagrante, no sábado (17), por furtar um supermercado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a audiência, o advogado de defesa José de Arimatea Morais Feliz pediu o alvará de soltura justificando que o casal passa necessidades e está arrependido, além de terem residência fixa e filhos pequenos.



De acordo com a magistrada, a soltura é justificada porque "o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça, tendo como bem jurídico protegido o patrimônio". E continuou: "Isto torna desproporcional no caso concreto a restrição da liberdade dos acusados, já que a preservação da ordem pública não se mostra de fato ameaçada".



Rachel Cunha, entretanto, aplicou medidas cautelares. Entre elas: O compromisso de comparecimento mensal ao juízo até o dia 10 de cada mês, a partir de março;

proibição de contato com testemunhas;

proibição de frequentar o Supermercado Mundial;

compromisso de não se ausentar do estado por mais de sete dias sem prévia comunicação ao juízo, sob pena de nova decretação de sua prisão preventiva.





Relatar erro

Você pode gostar