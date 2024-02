Publicado 20/02/2024 00:00

Com o falecimento de Abilio Diniz, o Brasil perde um de seus maiores empresários. Exemplo de dedicação e competência para novas gerações, deixa um enorme legado na história do empreendedorismo nacional. Meus mais profundos sentimentos aos familiares.

Ao comparar Israel à Alemanha nazista, Lula cruza limite da crítica e ofende Estado judeu. De forma vil, ignora direito de defesa contra terrorismo do Hamas e usa profundo trauma para atacar povo que sofreu no corpo e na alma as dores do Holocausto.