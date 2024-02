Cidade do Rio será sede da reunião de cúpula dos líderes do G20 - Divulgação / Alexandre Macieira / Prefeitura do Rio

Cidade do Rio será sede da reunião de cúpula dos líderes do G20Divulgação / Alexandre Macieira / Prefeitura do Rio

Publicado 19/02/2024 21:44

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que ruas de Botafogo e Copacabana, na Zona Sul do Rio, ficarão interditadas e haverá proibição de estacionamento durante a reunião de chanceleres do G20, na quarta (21) e quinta-feira (22). Agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio atuarão na região com objetivo de minimizar os impactos do trânsito.

Em Copacabana, está prevista a interdição de duas faixas da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, entre as ruas Joaquim Nabuco e Francisco Otaviano. Isso acontecerá das 11 às 13h de quarta-feira e das 6h às 9h de quinta.

Ainda na quarta-feira, haverá medidas adicionais para atender a uma solicitação das forças de segurança. Por conta da circulação de diversas comitivas, a recomendação é que os motoristas evitem passar pelo Túnel Santa Bárbara e, principalmente, pelas ruas São Clemente e Voluntários da Pátria a partir das 16h. Como rota alternativa, a prefeitura sugere que os condutores transitem pelo Túnel Rebouças, que estará com uma operação de trânsito com objetivo de viabilizar maior fluidez entre o Centro e a Zona Sul.

O G20 reunirá representantes do grupo das 20 maiores economias do mundo no Brasil. São mais de 120 eventos distribuídos ao longo do ano, incluindo 93 reuniões técnicas, 26 videoconferências, 10 encontros de vice-ministros e 23 reuniões ministeriais.

Proibição de estacionamento

A partir das 18h de terça-feira (20) até 23h de quarta-feira (21) o estacionamento será proibido nas seguintes vias:

-Praia de Botafogo, entre a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria;



-Rua Dona Mariana;



-Rua das Palmeiras, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente;



-Rua da Matriz, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente;



-Rua Real Grandeza, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente;



-Rua Marques;



-Rua Miranda Valverde;



-Rua Conde de Irajá, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente;



-Rua Humaitá, na pista de rolamento de serviço interna, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua Marques.

Das 18h às 23h de quarta-feira, as seguintes vias serão interditadas:

-Rua Real Grandeza, entre a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria;



-Rua das Palmeiras, entre a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria;



-Rua da Matriz, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente.

Monitoramento

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) fará um monitoramento especial de trânsito durante os dias de evento que irá reunir diversas autoridades do mundo. A tela de monitoramento terá uma montagem específica as rotas de chegada e saída de autoridades, os bloqueios de trânsito e os possíveis impactos causados na mobilidade urbana.