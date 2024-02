A ação fez parte da "Operação Risco Iminente" - Divulgação

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) fecharam, nesta segunda-feira (19), uma fábrica clandestina de linha chilena em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O proprietário da fábrica foi preso em flagrante por crime ambiental.

Durante as investigações, os agentes descobriram um imóvel onde funcionava uma fábrica clandestina de produção de linhas chilenas. Lá foram encontrados matéria-prima e os maquinários para a produção do material, além de vários carretéis do produto.

A ação fez parte da "Operação Risco Iminente", que tem como objetivo combater a venda do produto que traz grande perigo para a população, inclusive, para os motoqueiros. Os agentes contaram com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Visto que as investigações começaram com base em denúncias, a polícia civil destacou que, para reportar qualquer informação, basta entrar em contato com uma DPMA, uma delegacia distrital, ou através do Disque Denúncia:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ