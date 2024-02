Armas foram encontradas em terreno após confrontos em Guaratiba nesta segunda - Reprodução

Armas foram encontradas em terreno após confrontos em Guaratiba nesta segundaReprodução

Publicado 19/02/2024 18:22

Rio - Moradores da localidade conhecida como Piraquê, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, viveram momentos de tensão, na tarde desta segunda-feira (19), devido a um intenso tiroteio. A região vem registrando constantes trocas de tiros entre criminosos rivais por disputas territoriais. Na última semana, uma menina de 9 anos foi baleada no tórax.

Vídeos que circularam nas redes sociais nesta segunda mostraram um dos confrontos. De acordo com relatos, o tiroteio seria entre grupos rivais. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram registrados às 15h05 e 15h45 na Piraquê. Também houve confronto na localidade conhecida como Capoeira Grande e próximo à Vila Olímpica Doutor Sócrates.

TIROS NA LOCALIDADE DA PIRAQUÊ, NA PEDRA DE GUARATIBA pic.twitter.com/x1L5B7C50X — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) February 19, 2024

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram até a comunidade Piraquê para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas por territórios e estabilizar o confronto. A PM informou que, após a chegada das equipes, um grupo fugiu e abandonou mochilas em um terreno.

Durante as buscas, os PMs encontraram e apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, quatro granadas, doze carregadores de pistola, quinze carregadores de fuzil, munições e um radiotransmissor.

O material foi levado para a 43ª DP (Guaratiba). Até o momento, não houve registro de presos ou feridos.



Menina baleada em ataque

Na quarta-feira (14), a criança foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro de saúde segue grave.

Além da menina, outras três pessoas ficaram feridas, sendo duas mulheres e um homem. Todas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Rocha Faria e já receberam alta.