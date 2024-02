Homem foi socorrido por populares após ser baleado em Santíssimo - Reprodução

Publicado 19/02/2024 19:02

Rio - Um homem foi baleado, na madrugada desta segunda-feira (19), em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, por criminosos que passaram atirando de um carro. O crime aconteceu próximo ao local do ataque a tiros, que terminou com duas pessoas mortas e duas feridas , na comunidade do Catiri, em Bangu.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima sendo socorrida por populares após ser baleada. O homem foi atingido no cruzamento da Estrada dos Sete Riachos com a Estrada dos Coqueiros, próximo ao posto Lucinda.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste.

No local, os agentes foram informados pelo próprio homem que criminosos em um veículo atiraram contra ele. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da vítima, que não teve a identidade revelada.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Mortos e feridos no Catiri

Dois DJs morreram após serem baleados durante uma invasão de criminosos na comunidade do Catiri, em Bangu, na madrugada desta segunda-feira (19). Um cantor de pagode e uma mulher também ficaram feridos. As vítimas estavam em uma festa dentro de um sítio quando teve início o tiroteio.

De acordo com informações preliminares, bandidos da Vila Kennedy, que fazem parte da maior facção criminosa do estado, o Comando Vermelho (CV), estariam tentando invadir a região da Vila Aliança e do Catiri, dominada por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP).

Os DJs, identificados como Lorran Oliveira dos Santos e Alex Matos Adriano, chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), eles já chegaram mortos na unidade.

O cantor de pagode, Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, foi atingido na barriga e na coxa. Ele segue internado no mesmo hospital e tem quadro de saúde considerado estável, segundo a SMS. Já Jéssica Monteiro da Silva, que também foi baleada, deu entrada por meios próprios na mesma unidade, foi atendida e já recebeu alta.

A PM informou que o policiamento foi reforçado na região. As ocorrências foram registradas na 34ª DP (Bangu) e encaminhadas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil disse que testemunhas estão sendo ouvidas e que agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer os fatos.