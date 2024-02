Carro de Pedro foi roubado na Linha Vermelha, altura do Complexo da Maré - Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/02/2024 18:05

Rio - A Polícia Civil recuperou o carro do atacante do Flamengo Pedro Guilherme, que havia sido roubado na Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré, Zona Norte. Na tarde desta segunda-feira (19), o atleta agradeceu o apoio que recebeu e o trabalho dos policiais por meio das redes sociais.

"Amigos, gostaria de agradecer toda a preocupação, ajuda e mensagens. O carro já foi recuperado e já se encontra comigo. Agradecimento à Polícia Civil, em especial a DRFA, por todo suporte e rápida intervenção", comunicou.

Em nota, a Polícia Civil informou que o veículo foi recuperado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a investigação segue em andamento com o objetivo de identificar e localizar os criminosos envolvidos no assalto.

A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e será encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).

O carro de Pedro foi roubado na madrugada de sexta-feira (16), após a vitória do Flamengo sobre o Bangu. O irmão do atacante utilizou o veículo para ir ao Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, onde buscaria o atleta. No entanto, entre 2h e 3h, criminosos chegaram atirando contra o automóvel e Victor Guilherme saiu com as mãos levantadas. Ele foi agredido e encaminhado a um posto policial com a ajuda de um motociclista que testemunhou o assalto.