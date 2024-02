DJs morreram durante invasão à comunidade do Catiri, em Bangu - Reprodução

Rio - Os corpos dos DJs mortos durante uma invasão de criminosos na comunidade do Catiri, em Bangu, Zona Oeste do Rio, serão sepultados nesta terça-feira (20), nas zonas Norte e Oeste do Rio., de 28 anos, mais conhecido como DJ Lekin, será enterrado no Cemitério de Irajá, na Zona Norte, às 16h. O velório terá início às 14h. O corpo deserá sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste, às 14h30. O velório está marcado para começar às 11h30 na Capela 04.

Segundo as investigações, na noite de domingo (18), bandidos da Vila Kennedy, que fazem parte do Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa do estado, tentaram invadir a região da Vila Aliança e do Catiri, dominada por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP). Um dos locais invadidos pelos criminosos foi uma festa que acontecia em um sítio na comunidade e que tinha como atrações musicais os dois DJs. Lorran e Alex Matos foram baleados, socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os homens já chegaram mortos na unidade.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu as investigações na tarde desta segunda-feira (19).

Outros feridos

O cantor de pagode, Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, foi atingido na barriga e na coxa. Ele segue internado na unidade e tem quadro de saúde considerado estável, segundo a SMS. Jéssica Monteiro da Silva, que também foi baleada, deu entrada por meios próprios no mesmo hospital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vítima foi atendida e recebeu alta hospitalar.

