Prisão foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 22:19

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (18), depois de agredir e matar outro homem, no Centro do Rio. Carlos Renato Cordeiro de Oliveira teria agredido Hugo Roberto, de 32 anos, após ele ter batido em sua amiga depois do desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí.

A prisão foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá). De acordo com a investigação, Hugo Roberto teria discutido com a ex-companheira por causa de ciúmes. Ele e a mulher estavam em camarotes separados na Sapucaí e, após o término do desfile, o ex-casal teria se desentendido. Testemunhas relataram que ele chegou a agredir a mulher.

A ex-companheira então chamou Carlos, seu amigo, para acompanhá-la até a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro em busca de registrar uma queixa contra o ex-marido. No meio do caminho, os dois homens se desentenderam e iniciaram uma nova briga.

A investigação apontou que Carlos deu socos na cabeça de Hugo, que caiu desacordado. No chão, o suspeito ainda teria dado chutes no homem, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos Renato irá responder por homicídio qualificado. Ele tinha sido liberado do sistema penitenciário há três semanas e tem diversas anotações criminais, entre elas por roubo, lesão corporal decorrente de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal de natureza grave.



A investigação segue em andamento. Os agentes da 5ª DP seguem ouviram testemunhas nesta segunda-feira (19) e buscam câmeras de segurança que mostrem as agressões.