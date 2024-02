Polícia Militar reforçou o policiamento na região - Reprodução

Publicado 19/02/2024 07:06 | Atualizado 19/02/2024 11:19

Rio - Dois DJs morreram, um cantor de pagode ficou ferido e uma mulher também foi baleada durante confronto entre criminosos rivais, na madrugada desta segunda-feira (19), na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. As vítimas estavam em uma festa dentro de um sítio quando teve início o tiroteio.

De acordo com informações preliminares, bandidos da Vila Kennedy, que fazem parte da maior facção criminosa do estado, estariam tentando invadir a região da Vila Aliança e do Catiri, dominada por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP).

Os DJs, identificados como Lorran Oliveira dos Santos e Alex Matos Adriano, chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os homens já chegaram mortos na unidade. Jéssica Monteiro da Silva, que também foi baleada, deu entrada por meios próprios no mesmo hospital. Segundo a SMS, a vítima foi atendida e recebeu alta hospitalar.

O cantor de pagode, Gefferson Caíque Gonçalves de Oliveira, de 30 anos, foi atingido na barriga e na coxa. Ele segue internado na unidade e tem quadro de saúde considerado estável, segundo a SMS.

Traficantes do cv estão dentro do Catiri, invadindo várias casas procurando um tal de Gaspar.https://t.co/7jCvo7vWkX pic.twitter.com/3Qn98Wsf9x — CNR-CENTRAL NOTÍCIAS (@central69940) February 19, 2024

De acordo com a plataforma Onde tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos na região por volta de 0h. Através das redes sociais, moradores relataram confronto intenso na comunidade. "Essa noite foi muito tensa, escutei muito tiro no Catiri, achei que ia entrar aqui", escreveu um. "Catiri só quer paz", disse outro.

A PM informou que o policiamento foi reforçado na região. As ocorrências foram registradas na 34ª DP (Bangu). Em nota, a Polícia Civil disse que testemunhas estão sendo ouvidas e que agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer os fatos.



confronto entre criminosos assustou moradores de Costa Barros, na Zona Norte, na madrugada da última sexta-feira (16). Na ação, um ônibus foi incendiado. A intensa troca de tiros foi registrada por moradores e divulgada nas redes sociais. Pelas imagens é possível perceber o clima de guerra na região e criminosos armados na ruas das comunidades. Segundo testemunhas, traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pela facção Comando Vermelho (CV), invadiram o Complexo da Pedreira, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Um, na Zona Norte, na madrugada da última sexta-feira (16). Na ação, um ônibus foi incendiado. A intensa troca de tiros foi registrada por moradores e divulgada nas redes sociais. Pelas imagens é possível perceber o clima de guerra na região e criminosos armados na ruas das comunidades. Segundo testemunhas, traficantes do Complexo do Chapadão, dominado pela facção Comando Vermelho (CV), invadiram o Complexo da Pedreira, comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).