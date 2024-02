Carro Fumacê vai rodar a cidade entre terça e sexta-feira - Divulgação

Carro Fumacê vai rodar a cidade entre terça e sexta-feiraDivulgação

Publicado 19/02/2024 17:52 | Atualizado 19/02/2024 17:57

Rio – Em meio ao aumento dos casos de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar medidas preventivas e de controle vetorial contra o mosquito Aedes aegypti, como carros fumacê. As atividades, realizadas por agentes da Vigilância Ambiental em Saúde, acontecerão entre esta terça ( 20) e sexta-feira (23), abrangendo 17 bairros de todas as regiões da cidade.

Até quinta, 15 de fevereiro, foram registrados 41.252 casos de dengue em todo o estado fluminense. Houve quatro óbitos confirmados: dois no município do Rio de Janeiro, um em Mangaratiba e um em Itatiaia. O boletim semanal Panorama da Dengue, divulgado na sexta-feira (16) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), mostra que o Rio está com um número de casos prováveis de dengue seis vezes acima do limite máximo esperado para esta época do ano, de acordo com a série histórica dos últimos dez anos.



Veja a programação abaixo:



Dias 20 e 21: Complexo da Maré, Penha, Bancários, Cidade Nova, Santa Teresa, Ilha do Governador, Jacarézinho e Jardim Botânico, respectivamente.



Dias 22 e 23: Anchieta, Penha, Cosmos, Santa Cruz, Penha Circular, Tijuca, Sepetiba, Padre Miguel, Gardênia Azul e Abolição.



Prevenção

As ações de prevenção e controle vetorial são estratégicas e desenvolvidas ao longo do ano, com intensificação no verão, quando as condições climáticas favorecem a proliferação do Aedes aegypti – que também transmite Zika e Chikungunya.



A SMS também realiza atividades educativas e de mobilização social para orientar a população sobre medidas de prevenção às arboviroses urbanas. Quando necessário, as pessoas podem fazer solicitações de fiscalização ou denunciar possíveis focos do mosquito no Centro de Atendimento da Prefeitura, pelo telefone 1746.