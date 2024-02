A ocorrência foi registrada pela 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação

Publicado 19/02/2024 16:32

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (19), um cartaz que pede informações sobre o principal suspeito de matar Edson Martins de Almeida, de 24 anos, com um tiro na cabeça no dia 27 de janeiro em Volta Redonda . Ricardo Santos de Oliveira, o Tim Tim, de 33 anos, está foragido. O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).A vítima trabalhava em uma loja de produtos importados, na Rua 556, bairro Aterrado. O crime aconteceu na manhã do dia 27 de janeiro, quando dois homens chegaram no local em uma moto, usando roupas de entregadores de aplicativo.Os assaltantes ameaçaram Edson para que ele indicasse onde estava guardado o dinheiro das vendas. Tim Tim deu uma coronhada na cabeça da vítima, disparando a arma e matando o funcionário. Em seguida, os criminosos fugiram.Após investigações, a Polícia Civil pediu a prisão temporária de Ricardo por roubo com resultado em morte. Os agentes ainda trabalham para identificar e prender o segundo envolvido no crime.