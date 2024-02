Cristo Redentor visto do Aterro do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 13:52

Rio – A semana começa nesta segunda-feira (19) no Rio de Janeiro com um céu parcialmente nublado e pancadas de chuva fracas e isoladas de tarde e moderadas à noite. A temperatura mínima prevista é de 21ºC e máxima, de 34ºC. As informações são do Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

O restante da semana será de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite em todos os dias. Segundo o sistema, todos os dias vão ter ventos fracos moderados. A temperatura deve permanecer estável. A quinta (22) e sexta-feira (23) terão as maiores máximas previstas para a semana, com 32ºC e 34ºC respectivamente.

Banhistas vão às praias do Rio neste fim de semana

Os cariocas foram às praias do Rio de Janeiro neste fim de semana. O tempo parcialmente nublado do sábado (17) não impediu as pessoas de se banharem em Ipanema e Leblon. Segundo o Centro de Operações do Rio, a cidade registrou chuva fraca isolada apenas na manhã de domingo (18), mas de tarde, com o tempo abrindo, banhistas aproveitaram para ir à Praia do Flamengo.