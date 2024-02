O veículo roubado foi recuperado - Reprodução

Publicado 19/02/2024 12:29 | Atualizado 19/02/2024 13:53



Rio - O cabo da Polícia Militar Renato Jund Ismerio e mais dois suspeitos, identificados como Wesley De Oliveira Gomes e Felipi Do Nascimento Barreto tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia realizada neste domingo (18). O trio pediu R$ 30 mil para o resgate de um carro roubado.

Segundo a corporação, o militar foi conduzido até a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O caso foi descoberto após a vítima marcar um encontro com os suspeitos e acionar a polícia. No local, os três homens estavam com o veículo roubado.



Na decisão, a juíza Rachel Assad da Cunha justificou que "não há nada que indique ilegalidade na prisão dos custodiados, tratando-se de flagrante formal e perfeito. Em relação à prisão preventiva, de se notar que se trata de medida de cautela processual, cabível".



A magistrada acrescentou na decisão o fato de que os acusados estavam posse de veículo que seria produto de apropriação indébita.



"Trata-se de crime grave… Consta do auto de prisão em flagrante que o dono de uma locadora de carros havia registrado ocorrência contra um cliente que, em 2021, não devolveu um veículo. No dia dos fatos, a vítima recebeu telefonema de algumas pessoas, informando que estavam em posse do veículo, exigindo a quantia de R$ 30 mil para a devolução", disse.



Ainda no veículo roubado foram apreendidas duas mochilas contendo grande quantia de dinheiro. "A conduta é gravosa e coloca em risco, não apenas a ordem pública, como a ordem econômica, já que o crime de receptação fomenta a prática de crimes anteriores e insere no mercado produtos de origem ilícita, com o risco de lesar um número indefinido de possíveis consumidores", diz a decisão.



Procurada, a PM informou ainda que a Corregedoria vai instaurar um procedimento interno que pode resultar na exclusão do agente envolvido no caso dos quadros da corporação.

À reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestações.