Traficante preso em flagrante foi encaminhado á 118ª DP (Araruama)Divulgação / PM

Publicado 19/02/2024 12:16 | Atualizado 19/02/2024 14:22

Rio - Um traficante foi preso em flagrante durante ação conjunta da Polícia Militar (PM) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (19). Com ele, cerca de 45 tabletes de maconha e 2.305 tiras da mesma droga foram apreendidas durante abordagem realizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura de Araruama, Região dos Lagos. O material está avaliado em R$ 50 mil.

Segundo a PM, policiais do 25º BPM (Cabo Frio) receberam informações de agentes da PRF de que um homem estaria transportando drogas em um carro branco de modelo Renault Logan. Ao ser localizado, na região da Praia Seca, os PMs iniciaram a revista e encontraram os entorpecentes escondidos atrás do banco traseiro do veículo.

Segundo a PRF, o traficante, de 39 anos, que não teve a identidade revelada, tem uma anotação criminal por violência doméstica e, agora, vai responder por tráfico de drogas. O homem e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à 118ª DP (Araruama).