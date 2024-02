Agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam o homem acusado de estuprar uma criança de 9 anos - Divulgação / PCERJ

Agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam o homem acusado de estuprar uma criança de 9 anosDivulgação / PCERJ

Publicado 19/02/2024 12:26 | Atualizado 19/02/2024 12:32

Rio - Policiais da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam, na última sexta-feira (16), um homem acusado de estuprar uma criança de 9 anos, em Irajá, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime era vizinho da menina no bairro de Rocha Miranda. O caso aconteceu em dezembro do ano passado.

Na ocasião, de acordo com a polícia, o homem mentiu ao falar para a menina que uma amiga dela estava brincando na piscina e a convenceu a entrar no seu imóvel. Na residência, o acusado arrastou a criança para um cômodo e cometeu o estupro. Após a violência sexual, o autor falou que ela não deveria contar nada à família e cortou o cabelo da criança como forma de retaliação.



Em nota, a Polícia Civil informou que a menina foi para a casa com medo e decidiu manter segredo. O homem passou a sondar com os familiares se ela havia comentado sobre o caso. No entanto, a irmã dela notou diferença no comportamento e sangramento nas partes íntimas.



Em conversa, a vítima revelou o crime. A irmã contou para o restante da família, que procurou a delegacia e registrou a ocorrência. Os agentes coletaram depoimentos, realizaram investigações e solicitaram um mandado à Justiça, que concedeu prisão preventiva por estupro de vulnerável.



O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.