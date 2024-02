O assaltou aconteceu antes das 7h em Pedra de Guaratiba - Divulgação

O assaltou aconteceu antes das 7h em Pedra de GuaratibaDivulgação

Publicado 19/02/2024 16:12

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que uma mulher que estava com duas filhas menores de idade, a caminho de uma escola, foi assaltada no início da manhã desta segunda-feira (19), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



O caso aconteceu antes das 7h e durou menos de um minuto. Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro branco se aproxima e ‘fecha’ a passagem da vítima. Em seguida, três homens armados saem do veículo e anunciam o assalto.



No momento em que os bandidos levavam o carro, a mulher chegou a desmaiar, sendo socorrida pelas filhas, que estavam de uniforme, com mochila e materiais escolares nas mãos. Segundo relatos das redes sociais, a rua onde ocorreu o assalto fica atrás do CIEP Brizolão Heitor dos Prazeres.