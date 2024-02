Carros alegóricos ainda estão nas ruas próximas ao barracão das escolas da Intendente Magalhães - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 19/02/2024 15:50 | Atualizado 19/02/2024 15:55

Rio - O Carnaval da Intendente Magalhães, onde desfilam as escolas das séries Prata e Bronze do Rio, acabou no último sábado, mas deixou vestígios. Uma equipe do DIA registrou, na tarde desta segunda-feira (19), diversas alegorias nas ruas Carlos Xavier e Henrique Braga, em Oswaldo Cruz, próximo ao barracão das escolas de samba da Intendente Magalhães, na Zona Norte. Com parte das vias ocupadas, os motoristas perdem visibilidade no cruzamento e precisam subir em trechos de calçadas para desviar dos carros alegóricos.

A Superliga Carnavalesca do Brasil, organizadora das séries Prata, Bronze e Grupo de Avaliação, informou que todas as alegorias vão para o barracão, mas afirmou que leva um tempo até que a equipe consiga fazer as movimentações e encaixar todas no espaço.

A apuração do Carnaval da Intendente acontece nesta terça-feira (20) a partir de 13h na casa de shows Sambola, na Av. Dom Hélder Câmara, 7775, Abolição. Foram cinco dias de desfiles na avenida. Na Série Prata, sobrem duas escolas, já na Série Ouro, sobem quatro.