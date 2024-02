Momento em que Speed aborda Luanna Isabelly na Sapucaí - Reprodução / IshowSpeed / Youtube

Publicado 20/02/2024 15:00 | Atualizado 20/02/2024 15:28

episódio de transfobia sofrido pela Miss Universo Trans, Luanna Isabelly , a defesa da modelo gaúcha estuda a possibilidade de entrar com uma ação civil contra o Google para pedir a retirada do vídeo feito pelo youtuber Darren Jason Watkins Jr., conhecido como Speed, no último dia 12 durante o desfile das escolas de samba do Rio, na Marquês de Sapucaí. Nas imagens, o americano aparece zombando da identidade de gênero de Luanna. Rio - Após o, a defesa da modelo gaúcha estuda a possibilidade de entrar com uma ação civil contra o Google para pedir a retirada do vídeo feito pelo youtuber Darren Jason Watkins Jr., conhecido como Speed, no último dia 12 durante o desfile das escolas de samba do Rio, na Marquês de Sapucaí. Nas imagens, o americano aparece zombando da identidade de gênero de Luanna.

De acordo com o advogado da gaúcha e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/RS, Diego Candido, desde que o vídeo viralizou, a modelo está muito abalada e continua sendo vítima de ataques de fãs do youtuber. "A defesa nesse momento está estudando a possibilidade de ajuizar uma ação contra a Google, com pedido liminar para retirada desse vídeo, por ser a proprietária do Youtube e por também ser a hospedeira desse vídeo que viralizou e que está causando um dano gigantesco à Luanna", disse em entrevista ao DIA.

O episódio foi filmado pelo próprio Speed, que fazia uma transmissão ao vivo no Sambódromo. Na ocasião ele aborda Luanna e pergunta se ela é solteira e a idade. Com as respostas, ele fala com público da live: "talvez tenha um impostor entre nós", enquanto a modelo dança ao fundo. Em seguida, ele engrossa a voz e repete as falas dela.

A transmissão conta com mais de 1,5 milhão de visualizações na plataforma Youtube. No momento em que estava sendo transmitida, usuários que acompanhavam comentaram diversas vezes a palavra "trans". Além disso, há comentários como "é uma armadilha", "é um impostor", "isso é um homem", entre outros.

A defesa da Miss Universo Trans contou, ainda, que apensar de receber muitas mensagens de apoio e solidariedade, Luanna continua lendo ataques de pessoas que compactuam com a atitude do youtuber. "Nós temos os dois lados a ponderar, as mensagens de apoio que vieram do mundo inteiro e também as mensagens de ataque. Isso nos deixa numa situação muito complicada porque a gente não pode simplesmente apagar as redes sociais dela. A gente tem bloqueado as pessoas que estão atacando, mas ela tá bem abalada, está tentando seguir sua agenda normal, porque tem uma agenda exaustiva na condição de Miss Universo", ressaltou Diego.

O advogado informou também que vai entrar com um processo de indenização por danos morais contra o americano em razão das ofensas e do abalo moral decorrente do episódio. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. Questionada sobre a previsão para o depoimento do americano, a corporação não respondeu.