Momento em que Speed aborda Luanna Isabelly na Sapucaí - Reprodução / IshowSpeed / Youtube

Publicado 17/02/2024 10:14

Rio - A modelo gaúcha Luanna Isabelly, atual vencedora do concurso Miss Universe Trans, registrou uma ocorrência contra o youtuber americano Darren Jason Watkins Jr., conhecido como Speed, pelo crime de transfobia. Na quinta-feira (15), ela e seu advogado Diego Cândido estiveram na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro para denunciar um caso que aconteceu durante o desfile das escolas de samba do Grupo Especial na Sapucaí.

O episódio foi filmado pelo próprio Speed, que fazia uma transmissão ao vivo no sambódromo. Ele aborda Luanna e pergunta se ela é solteira e a idade. Com as respostas, ele fala com público da live: "talvez tenha um impostor entre nós", enquanto a modelo dança ao fundo. Em seguida, ele engrossa a voz e repete as falas dela.

A transmissão conta com mais de 1,5 milhão de visualizações na plataforma Youtube. No momento em que estava sendo transmitida, usuários que acompanhavam comentaram diversas vezes a palavra "trans". Além disso, há comentários como "é uma armadilha", "é um impostor", "isso é um homem", entre outros.

Nas redes sociais, a organização do Miss Universe Trans Brasil lamentou o episódio. "Este ato de discriminação foi não apenas desrespeitoso, mas também desumano, minando a dignidade e a autoestima de Luanna diante de uma audiência global, na qual, está a frente como Miss Universe Trans, lutando contra o preconceito e a discriminação", publicou.

"Este incidente, que deveria ter sido um momento de celebração e inclusão, tornou-se um exemplo doloroso da violência simbólica e psicológica que muitas pessoas trans enfrentam diariamente. É importante destacar que, no Brasil, a violência contra pessoas trans é alarmante, com taxas de assassinato que colocam o país no topo das estatísticas globais", complementou.

Quem são os envolvidos



Nascida no município de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, Luanna Isabelly, de 28 anos, conquistou o Miss Universe Trans 2023, conquista inédita para o Brasil. Antes disso, ela já havia se tornado Miss Brasil, Miss Rio Grande do Sul e Miss São Leopoldo.

Darren Jason Watkins Jr., que possui um canal de nome "IShowSpeed", é um youtuber americano que faz transmissões ao vivo de jogos e de passeios por onde vai.