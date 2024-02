Matheus é investigado por latrocínio, roubo seguido de morte - Divulgação

Publicado 20/02/2024 13:56

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (20), um cartaz oferecendo R$ 5 mil de recompensa por informações que levem a localização de Matheus Teixeira Lainn, de 18 anos, apontado como o assaltante que matou o estudante Lucas Carneiro Monteiro Meireles , 26 anos, no último dia 13, na Rua Joaquim da Silveira, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o casal Lucas Carneiro Monteiro Meirelles e Flávia Thauane, que estavam retornando de uma viagem, estacionaram o veículo em frente à residência da mãe do estudante, e aguardavam ela abrir o portão de acesso ao prédio para entrar. Nesse momento, o autor se aproximou em uma bicicleta, com uma mochila de entregador, tipo "bag", e anunciou o assalto.

Na ocasião, Lucas reagiu entrando em luta corporal com o suspeito, momento em que ele atirou, atingindo uma das pernas de Flávia, que estaria em pé ao lado. Em seguida, o estudante caiu junto com Matheus, que ainda assim conseguiu atirar novamente atingindo Lucas por três vezes, sendo dois disparos na região da face e outro na região abdominal.

Ainda de acordo com as investigações, Flávia também teria entrado em luta corporal com o investigado e por isso foi atingida novamente na outra perna. Logo depois dos disparos, Matheus roubou a carteira de dinheiro e o celular de Lucas, fugindo em seguida.

O suspeito tem diversas anotações, como adolescente infrator, pela prática de ações ciminosas graves. Ao total, são cerca de 18 passagens, dentre elas roubo, tráfico de drogas, incêndio, furto e ameaça. No entanto, ele foi posto em liberdade recentemente.

A prisão temporária de Matheus Teixeira Laim foi representada pela Justiça da 26ª Vara Criminal da Capital, após manifestação favorável do Ministério Público. As investigações ainda estão em andamento a fim de prendê-lo.

Quem tiver informações sobre a localização de Matheus Lainn, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.