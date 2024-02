Sabrina estava a caminho da igreja quando foi atropelada - Arquivo Pessoal

Publicado 20/02/2024 11:40 | Atualizado 20/02/2024 16:28

Rio - Familiares de Sabrina Furtado, de 40 anos, que morreu nesta segunda-feira (19), dois dias depois de ser atropelada por uma motocicleta que invadiu a calçada na Rua Conceição do Castelo, em Inhoaíba, na Zona Oeste, denunciam que a vítima ficou 12h em uma ambulância e passou por três hospitais municipais antes de ser internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O condutor do veículo também ficou ferido e está preso sob custódia, conforme informado pela Polícia Militar.



Segundo o pai de Sabrina, Ubirany Mendonça, de 64 anos, o motorista da motocicleta estava alcoolizado fazendo 'pega', enquanto a filha estava indo para igreja. "Uma menina linda, uma filhona maravilhosa e esse cara atropelou ela. Mas o que eu quero protestar foi o descaso, enquanto estavam preparando o desfile das campeãs minha filha passou por três hospitais. Ela ficou 12h rodando na ambulância, talvez isso tenha afetado ainda mais a situação", contou.



Os hospitais por onde a vítima passou, segundo a denúncia, foram o Rocha Faria, Miguel Couto e o Souza Aguiar. Após o acidente, Ubirany, que estava morando em São Paulo há 15 anos, retornou à cidade só para ver a filha.

"Eu fui no hospital, falei com ela, na verdade ela estava me escutando, coração estava batendo, mas ainda estava tudo mecânico. Ela ia fazer 41 anos mas tinha cara de menina, com a filha dela de 21 anos, parecia que ela era irmã", lamentou.



Nas redes sociais, a filha de Sabrina lamentou a morte e pediu por Justiça. "Minha amada mãezinha se foi! Lutamos e fizemos o possível. Agradeço a todos os médicos do Hospital Getúlio Vargas que estavam sendo bem atenciosos. Somente Deus para nos dar forças num momento como este, nossa família chora! Uma fatalidade que não ficará impune. Eu te amo e sempre te amarei", disse.



No dia do atropelamento, testemunhas alegam que o condutor estava 'empinando' a motocicleta em meio a manobras arriscadas, quando perdeu o controle. Segundo a Polícia Militar, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para verificar um acidente de trânsito. No local a equipe foi informada de que a vítima teria sido conduzida ao Hospital Municipal Rocha Faria, o primeiro, segundo o pai, para onde Sabrina foi levada e não conseguiu atendimento. O Corpo de Bombeiros confirmou o encaminhamento da vítima até a unidade e esclareceu que não foi acionada novamente para fazer um novo transporte. Logo, a ambulância que levou a vítima para as demais unidades não pertence a corporação.

Ainda segundo a PM, o homem que atropelou a vítima, ainda está preso sob custódia no Hospital Municipal Rocha Faria. A ocorrência foi encaminhada para a 35ªDP (Campo Grande).



Em relação ao sepultamento, Ubirany explicou que a família está arrecadando dinheiro e por isso ainda não definiram o horário e o local exato."Ficou em R$ 5 mil e estamos tendo muita dificuldade para conseguir esse dinheiro", disse.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não prestou esclarecimentos sobre a falta de atendimento nas unidades. A Polícia Civil afirma que a investigação está em andamento para esclarecer o fato.