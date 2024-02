42ª Delegacia Policial, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio - Divulgação / PCERJ

Publicado 20/02/2024 20:20 | Atualizado 20/02/2024 20:21

Rio – Policiais civis da 42ª DP (Recreio) prenderam, nesta terça-feira (20), um homem acusado de pelo menos três roubos no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele usava uma bolsa com a marca de um aplicativo de delivery, se passando por entregador para cometer os crimes, além de uma motocicleta que não tinha identificação.

Os roubos aconteceram nos dias 21 e 22 de janeiro. Ele foi capturado após monitoramento do Setor de Inteligência da delegacia. Os agentes também localizaram a motocicleta utilizada para cometer os crimes. O veículo foi apreendido.

