Van roubada tinha marca contra roubo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Van roubada tinha marca contra rouboPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 18:57 | Atualizado 20/02/2024 19:25

Rio- Empresários do ramo de vans de turismo têm denunciado roubos aos automóveis nos últimos meses. Um recurso utilizado para a tentativa de diminuição é o "Vacina Contra Roubo", que utiliza um mecanismo que consiste na gravação de chassis para identificar as peças das vans, inviabilizando o comércio ilegal destas.

Na manhã desta terça-feira (20), durante uma perseguição policial na Zona Norte do Rio, um motorista de van da empresa AJSP Turismo foi feito refém . A vítima seguia em direção ao Aeroporto do Galeão quando foi abordada por criminosos, próximo ao Complexo da Maré.

Em menos de um ano, três vans do grupo foram roubadas no Rio. Com intuito de inibir os assaltos, a AJSP optou por "vacinar" os veículos, mas ainda assim, não é o suficiente para afastar completamente os ladrões.

Ana Clara Antônio, de 24 anos, é filha do dono da AJSP e contou: "Todas as nossas vans têm essa vacina contra roubo, onde cada peça da van, tanto dentro quanto fora, é marcada com a placa para que iniba o assalto. Todas as peças têm essa marca, porque eles conseguem desmanchar e vender. Normalmente, nesses lugares de desmanche, eles têm menos de 24 horas para fazer e já vender. Com essas marcas, eles demoram mais. Mas, mesmo assim, eles roubaram."

De acordo com o dono da Vacina Contra Roubo, que funciona no Rio de Janeiro há 3 anos, Solon Pereira, mais de 1.200 automóveis já foram marcados com o serviço no período, sendo 900 do modelo "Sprinter", que segundo ele, seria "o mais visado pelos bandidos".

"Nós recebemos que a maior parte do roubo se concentra na região do aeroporto, por conta da facilidade do roubo e do menor monitoramento. A outra parte se concentra na região oeste da cidade, onde ficam os maiores desmanches desse tipo de veiculo, mais precisamente em comunidades, como a Vila Kenedy", comentou.

Já de acordo com o delegado Allan Duarte, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, a ação é concentrada maioritariamente na Avenida Brasil.

Ainda segundo Solon, das 1.200 vans "vacinadas", apenas 8 foram roubadas. "Cinco dessas oito foram recuperadas já no dia seguinte onde foram abandonadas. Os relatos dos motoristas são de que os bandidos passaram despercebidos com o sistema e acabaram levando por engano. O outro relato que temos é de que os bandidos tentaram negociar a van com os donos de desmanche, os mesmos não aceitaram, e a quadrilha teve que abandonar", conta.

Juan Rezende, 33 anos, também é dono de uma empresa de turismo de vans, a TransRezendeRJ. De acordo com ele, em 2021, sofreu três roubos dos veículos e decidiu aderir a "vacina". "Foram duas vans em uma semana. Agora toda a minha frota tem vacina e eu nunca mais tive uma van roubada", conta.

No entanto, o empresário relatou que na última semana, um motorista foi abordado na Avenida Brasil, mas conseguiu fugir e ir para a delegacia.

Nos últimos dois anos, os roubos totais de veículos diminuíram. Porém, o quantitativo que representa as vans praticamente se manteve, chegando até mesmo a aumentar.

Segundo dados enviados pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, em 2022, 25.178 veículos foram roubados. Destes, 168 eram vans, sendo 0,66%. Já em 2023, o número total caiu para 22.236, mas vans ficaram em 170, o que representa 0,76%. Já nos primeiros dois meses de 2024, já são 3.054 veículos roubados, enquanto 25 são vans, o que porcentualmente, representa quase o mesmo número dos anos anteriores e já protagoniza 0,81% dos roubos.

Os empresários do setor se organizam para uma manifestação contra os casos.