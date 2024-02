O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 18:26

Rio - Três corpos com sinais de tiros foram encontrados por PMs do 20º BPM (Mesquita) na madrugada desta terça-feira (20) na Estrada Velha de São José, no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Dentre os mortos estão o ex-policial militar Leonardo de Souza Moreira e o terceiro-sargento da Marinha Lucas Gonçalves Martins - a outra vítima não foi identificada. Um carro carbonizado também foi encontrado no local. A área foi isolada para perícia.



Ao DIA, a Marinha Brasileira informou que o militar estava de férias e que está prestando auxílio à família por meio de uma equipe profissional.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).