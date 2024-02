Jeferson Cruz de Andrade foi preso nesta terça-feira (20) - Divulgação

Jeferson Cruz de Andrade foi preso nesta terça-feira (20)Divulgação

Publicado 20/02/2024 22:39 | Atualizado 20/02/2024 22:53

Rio - Jeferson Cruz de Andrade, o 'Jefinho', de 21 anos, considerado um dos maiores assaltantes de motoristas de aplicativos do Rio, foi preso nesta terça-feira (20), no Complexo de Santa Tereza, em Belford Roxo. Ele é apontado como autor de mais de cinquenta roubos na Baixada Fluminense.



A maioria das vítimas seria de motoristas de aplicativos e os casos teriam ocorrido principalmente em Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias. Ele foi reconhecido por 10 motoristas.



Contra 'Jefinho' constava um mandado de prisão pelo crime de tipificação penal, além de oito anotações pelo mesmo crime.

Os policiais receberam informações sobre o suspeito através do Disque Denúncia, foram até local, e conseguiram prender o suspeito. De acordo com a polícia, Jefinho não ofereceu resistência no ato da prisão.



Ele foi levado à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado para uma unidade prisional e está à disposição da Justiça.