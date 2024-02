Em entrevista coletiva nesta terça (20), a Prefeitura do Rio apresentou a logística do início das operações - Divulgação

Publicado 20/02/2024 19:42

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que vai dar início, no próximo sábado (24), à operação gradual da Transbrasil, o corredor expresso com 26km de extensão, 18 estações e dois terminais. A abertura em etapas acontecerá um dia após a cerimônia de inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), nesta sexta-feira (23), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O TIG foi construído nas imediações da Rodoviária Novo Rio, na Zona Portuária, e será o maior terminal integrador de transporte público do Rio. Quando estiver em plena operação, ele permitirá que os passageiros acessem o novo BRT Transbrasil, duas linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligarão o terminal ao Aeroporto Santos Dumont às Barcas, e 14 linhas de ônibus municipais regulares.



A Transbrasil conectará Deodoro, na Zona Oeste, ao Centro do Rio, passando por 18 bairros e com previsão para transportar 250 mil pessoas por dia até 2030. Este é o quarto corredor de BRT a ser inaugurado na cidade, ampliando o sistema de transporte de alta capacidade, que já opera com Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.



"O BRT Transbrasil foi aguardado por muitos anos na cidade e começa a funcionar neste sábado junto com o Terminal Intermodal que integrará o BRT, o VLT e as linhas de ônibus municipais. É um ganho de mobilidade para o Rio ter este grande terminal de integração para a cidade. A gente começa essa operação que vai ocorrer em várias fases, a ideia é justamente essa, até para os próprios usuários se acostumarem aos poucos com a grande mudança na cidade", disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, em entrevista coletiva da prefeitura nesta terça (20).



Também a partir de sábado (24), será possível acessar uma linha de VLT dentro do TIG, alcançando pontos importantes do Centro do Rio, como o Aeroporto Santos Dumont, a Avenida Rio Branco, a Praça Mauá ou a Orla Conde.



Fase 1: Transbrasil começará a operar entre Penha e Terminal Gentileza e terá linha executiva para o Aeroporto do Galeão



A fase inicial da operação, que começa neste sábado (24) e se estende até 30 de março, terá os ônibus articulados circulando no trecho entre o bairro da Penha e o Terminal Gentileza no horário das 12h às 14h, com intervalos de 10 minutos entre as viagens e tempo de percurso de 20 minutos. O preço da passagem (R$ 4,30) será o mesmo cobrado em todos os modais municipais.



Os ônibus saem da Penha, fazem paradas nas estações Ibiapina, Olaria, C. de Moraes e Santa Luzia, antes de entrarem na Transbrasil e seguirem direto, sem paradas, até o Terminal Gentileza.



Para atender à demanda dos passageiros que utilizam o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), uma linha expressa de ônibus executivos TIG x GIG, sem paradas nas estações, entrará em operação todos os dias, das 6h à meia-noite, com intervalos previstos de 20 minutos. O tempo de viagem é estimado em 16 minutos. Os ônibus terão bagageiros e uma sala de espera à disposição dos passageiros no Terminal Gentileza. O valor da tarifa será de R$ 15, e a passagem poderá ser paga com Jaé ou Riocard.



Fase 2: Transbrasil terá operação entre Deodoro e Terminal Gentileza, e início da calha segregada do BRT



A partir de 30 de março, o BRT Transbrasil começará a operar de Deodoro ao Terminal Gentileza, com horário mais ampliado, das 10h às 15h. Também nesta data será iniciada a operação da calha segregada do BRT. Isso significa que a faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para BRTs, será limitada por segregadores. Já a faixa da direita da seletiva poderá ser usada por ônibus, veículos de serviço e táxis. Elas serão limitadas com pintura, e funcionarão todos os dias da semana. Nos trechos junto às estações, para garantir segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos, a faixa seletiva será segregada com tachões. Em trechos de calha singela, apenas ônibus e BRTs serão permitidos.



Linhas de ônibus municipais



Das 14 linhas de ônibus municipais previstas para operar dentro do Terminal Intermodal Gentileza, inicialmente, cinco linhas municipais que tinham como destino o entorno da rodoviária já estarão operando no local neste sábado (24). São elas:



- Linha 104 (São Conrado - Terminal Gentileza)



- Linha 133 (Largo do Machado - Terminal Gentileza)



- Linha 301 (Terminal Gentileza - Barra da Tijuca)



- Linha 302 (Terminal Gentileza - Terminal Alvorada)



- Linha 353 (Praça Seca - Terminal Gentileza)



Os pontos de ônibus dessas linhas nas ruas Comandante Garcia Pires e General Luís Mendes de Moraes e na Praça Marechal Hermes, todas no entorno da rodoviária, serão desativados.



A partir de 16 de março, outras cinco linhas municipais passam a operar no TIG. São elas:



- Linha 108 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)



- Linha 110 (Terminal Gentileza – Jardim de Alah)



- Linha 112 (Terminal Gentileza – Alto da Gávea)



- Linha 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)



- Linha SV 606 (Terminal Gentileza – Engenho de Dentro)



Os pontos de ônibus dessas linhas nas ruas Comandante Garcia Pires e General Luís Mendes de Moraes e na Praça Marechal Hermes, todas no entorno da rodoviária, serão desativados.



Integração com o Santos Dumont e as barcas



Com a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, o VLT Carioca amplia a operação da sua linha 1, que passa a circular entre o Terminal e o Aeroporto Santos Dumont, a partir de sábado (24). O trajeto poderá ser feito pelos passageiros em cerca de 30 minutos. O horário de funcionamento está mantido das 6h à meia-noite.



Com a mudança, os passageiros que estiverem nessa linha e desejarem desembarcar em Praia Formosa, deverão fazer a baldeação na estação Rodoviária, para a linha 2. A troca de linha é necessária apenas nesse caso, sem custos adicionais. Para o cliente da linha 2, com destino à Praia Formosa, não haverá mudança.



Integração com o VLT



Até o dia 30 de março, está prevista a inauguração da linha 4 (Praça XV x Terminal Intermodal Gentileza) do VLT para atender o Terminal Gentileza. O novo trajeto terá duração de 29 minutos.



A partir deste sábado também vai começar a funcionar no VLT o novo sistema de bilhetagem digital, o Jaé. O VLT passa a ser o segundo modal a aceitar o novo sistema. Desde julho do ano passado, quando foi implantado, ele estava funcionando exclusivamente no BRT, como fase de teste. Todas as composições terão os dois validadores: o Jaé e o Riocard.



Restrições à circulação de caminhões entram em vigor na Avenida Brasil



A partir de 16 de março, serão implantadas restrições à circulação de caminhões em partes da Avenida Brasil, para evitar congestionamentos em alguns trechos e faixas de horário. A avenida é a principal via estrutural da cidade, com volume diário médio de 200 mil veículos, no trecho de maior concentração de tráfego: entre Parada de Lucas e o Caju.



No horário de pico da manhã, entre 6h e 9h, no sentido Centro, os caminhões e carretas, considerando a equivalência desses veículos com veículos de passeio, representam 32% do volume de automóveis no mesmo período.



“Hoje de manhã, num acidente envolvendo um caminhão na Avenida Brasil, perdemos duas faixas das quatro disponíveis. É incompatível a circulação desses veículos, que têm maior dificuldade de se deslocar e, quando há acidente, o tempo para desfazer a cena é muito maior. Em termos de circulação, a partir do dia 30 vai melhorar muito para quem utiliza o BRT, para quem utiliza os ônibus", disse o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.



Uma sinalização específica será implantada em todos os acessos aos trechos onde haverá restrição, indicando os dias e horários proibidos. A fiscalização do cumprimento da nova regra será efetuada por meio de equipamentos eletrônicos ao longo dos trechos, bem como por agentes da Guarda Municipal atuando em viaturas e posicionados nas passarelas.



Trechos e horários de restrições à circulação de caminhões



-Pista Central em ambos os sentidos



Trecho: entre Irajá e Caju



Dias e horários: todos os dias, das 4h às 22h



-Pista Lateral sentido Centro



Trecho: entre Irajá e Caju



Dias e horários: dias úteis, das 5h às 9h



-Pista Lateral sentido Santa Cruz



Trecho: entre Caju e Ramos



Dias e horários: dias úteis, das 16h às 20h