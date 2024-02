Livia Moura é presa por estelionato - Reprodução

Publicado 20/02/2024 20:43 | Atualizado 20/02/2024 21:22

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro decretou, nesta terça-feira (20), a prisão preventiva de Livia Moura, que é acusada de fazer parte de um esquema para vender ingressos falsos para o Rock in Rio, descoberto em 2022

Lívia foi intimada para instalação de tornozeleira eletrônica em 30 de janeiro de 2023, após a prisão domiciliar ser decretada em dezembro de 2022. No entanto, no dia 13 de fevereiro deste ano, após denúncias de que Lívia tivesse cometido um novo crime relacionado a ingressos da Sapucaí , foi solicitada a prisão preventiva. Dezessete queixas foram registradas contra ela

"Transcorrido mais de um ano, a indiciada sequer compareceu ao setor responsável para a instalação da tornozeleira eletrônica. Além disso, há notícias de que a investigada continua, supostamente, atuando na prática da venda fraudulenta de ingressos para grandes eventos, a exemplo de tickets para a Sapucaí, no carnaval 2024", escreveu o juiz Bruno Arthur Manfrenatti em sua decisão.

"Nesse sentido, a prisão se mostra extremamente necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Também é possível observar o perigo gerado pela liberdade da investigada, diante da reiteração de sua conduta, o que expõe a perigo e, inclusive, efetivamente, lesa a sociedade. Nessa linha, é pertinente relacionar o caso com a jurisprudência do STJ", completa o magistrado.

Em 2022, Lívia foi acusada pelo envolvimento em esquema de venda de ingressos falsos para a edição de setembro daquele ano do Rock In Rio. O esquema consistia na criação de um site falso que imitava a página oficial do festival. O caso teria resultado em prejuízo de R$ 450 mil para o festival. Somente uma das vítimas teria pago mais de R$ 20 mil em entradas. Ela chegou a ser considerada foragida.