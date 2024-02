Todos os ônibus intermunicipais sofrerão reajuste - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 20/02/2024 20:07

Rio - O Governo do Estado vai reajustar o preço das passagens dos ônibus intermunicipais a partir de sábado (24). O aumento tarifário consta na portaria nº 1781, assinada pelo Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) e publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (20).

O texto determina que ônibus urbanos e rodoviários, com atuação na Região Metropolitana, sofrerão reajustes de 9,97%. Já ônibus urbanos que operam fora da região metropolitana terão reajuste de 2%, enquanto ônibus rodoviários que operam interior terão reajuste de 4,23%



O Detro-RJ explicou que o acréscimo ocorre em razão de "diversos aumentos dos insumos que incidem sobre a prestação dos serviços de transporte coletivo intermunicipal por ônibus, com destaque para mão de obra". O último reajuste ocorreu em 18 de fevereiro do ano passado.

Veja as novas tarifas neste link