Lívia: irmã de Léo Moura - Reprodução da Internet

Lívia: irmã de Léo MouraReprodução da Internet

Publicado 19/09/2022 14:04 | Atualizado 19/09/2022 15:31

Rio - Suspeita de aplicar golpes na venda de ingressos para o Rock in Rio, a irmã do ex-jogador Léo Moura, Lívia Moura , segue foragida desde que foi alvo de uma operação da Polícia Civil, no dia 5 de setembro, logo após o primeiro fim de semana do festival. Na ocasião, agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) estiveram na casa dela, na Freguesia, Zona Oeste, mas o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal Especializada no Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos não foi cumprido.

Ainda na residência de Lívia, os policiais encontraram ingressos verdadeiros e falsos para o evento. As investigações tiveram início depois que pelo menos 19 pessoas tentaram acessar as dependências da Cidade do Rock com os bilhetes que compraram por meio do site fraudulento clonado da página do Rock in Rio pela mulher.

Lívia usava o fato de ser irmã do ex-jogador do Flamengo para aplicar o golpe. Também no último dia 5, Léo Moura se pronunciou por meio de seu perfil no Instagram e disse que não compactua com as atitudes de Lívia . Já a organização do Rock in Rio afirmou que a acusada não fez parte do quadro de funcionários do festival.

A suspeita ainda é alvo de outros dois inquéritos, um deles corre na 13ª DP (Ipanema) e apura prática parecida em que ela teria comercializado entradas para uma empresa, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil. Já o outro registro, na 41ª DP (Tanque), aponta um valor ainda mais alto no golpe, que teria dado prejuízo de R$ 150 mil. O Ministério Público do Rio (MPRJ) aponta para a fraude contra milhares de pessoas, com estimativa de golpes na casa dos R$ 300 mil.

Lívia da Silva Moura usava o fato de ser irmã do ex-jogador Léo Moura para aplicar o golpe Divulgação