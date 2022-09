Cocaína foi encontrada foi encontrada em diferentes recipientes na mala do suspeito - Divulgação

Rio - Um homem de nacionalidade suíça foi preso em flagrante carregando cocaína na bagagem, na noite deste domingo (18), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O suspeito, de 70 anos, tentava embarcar em um voo comercial com escala em Paris, na França, e Seul, na Coreia do Sul. O destino final seria a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã.

Os policiais federais realizavam uma fiscalização de rotina quando encontraram a droga na bagagem despachada pelo estrangeiro. A cocaína estava escondida entre dois pratos, dentro de nove recipientes de chá, sete potes de cosméticos e um pacote de extrato de tomate.

O homem foi conduzido à Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain). Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá por tráfico transnacional de drogas e a pena pode chegar a 15 anos de prisão.