Cariocas aproveitam visita do sol, nesta segunda-feira (19), na Praia do Leblon - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/09/2022 14:56 | Atualizado 19/09/2022 15:15

Rio - A visita do sol, após uma semana de chuvas no Rio, vai ser breve. O Sistema Alerta Rio prevê, para a terça-feira (19), chuva fraca a moderada durante os períodos da tarde e noite, em toda a cidade. Isso acontece devido à atuação de ventos em médios e altos níveis da atmosfera. O céu volta a ficar parcialmente nublado. Apesar das chuvas, a temperatura vai continuar subindo: a máxima na terça-feira pode chegar a 33ºC, enquanto a mínima será de 13ºC.



Com a formação de uma frente fria no Sudeste e seu posterior deslocamento, haverá um aumento no número de chuvas entre quarta e sexta-feira (21 a 23).



Na quarta, as pancadas de chuva serão isoladas e poderão acontecer a qualquer momento do dia. De acordo com o Alerta Rio, há indício de aumento da estimativa de chuva para 25 milímetros. A temperatura vai estabilizar, com a máxima marcando 31ºC e a mínima 16ºC.



As chuvas continuam na quinta-feira (22), com pancadas também a qualquer momento. A expectativa é de que também chova 25 milímetros. O tempo segue nublado e as temperaturas estáveis, com máxima de 30ºC e mínima de 17ºC.



A temperatura vai começar a entrar em declínio na sexta. A máxima vai subir somente até 27ºC e a mínima vai chegar a 15ºC. A chuva continua, mas volta a ficar fraca a moderada ao longo do dia, com a estimativa média de chuva marcando em torno de 10 milímetros. O céu vai transitar entre nublado e coberto.



O sol forte desta segunda-feira (19) levou os cariocas à Praia do Leblon, na Zona Sul. Muitos aproveitaram a mudança no tempo para praticar esportes ao ar livre e curtir o dia na areia. Segundo o Alerta Rio, a segunda seguiu sem previsão de chuva. A máxima chegou aos 29ºC e a mínima bateu os 11ºC. Quem não quis se aventurar no mar, que estava com alerta de ressaca da Marinha até as 9h desta segunda, aproveitou o dia bonito na Mureta do Leme.