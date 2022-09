Trem da Supervia - Divulgação

Trem da Supervia Divulgação

Publicado 19/09/2022 20:30 | Atualizado 19/09/2022 20:30

Rio - Um problema no sistema de energia dos trens suspendeu temporariamente, no início da noite desta segunda-feira (19), as partidas dos terminais da Central do Brasil e Belford Roxo. De acordo com a Supervia, técnicos atuam para normalizar a operação no menor tempo possível.

Ainda segundo a empresa, o problema teve início por volta das 18h30, horário de pico do serviço. Nas redes sociais, a Supervia informou o imprevisto aos passageiros, que reclamaram da demora e da superlotação dos trens.