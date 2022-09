Museu de Arte do Rio abrigará o Festival Ecoar - DIvulgação/Thales Leite

Museu de Arte do Rio abrigará o Festival EcoarDIvulgação/Thales Leite

Publicado 19/09/2022 19:02

Rio – O Festival Ecoar (Festival de Ativismo para Enfrentamento da Violência Sexual) terá sua estreia no Rio de Janeiro no próximo dia 24 de setembro, das 9h às 22h, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, no Centro.

O encontro irá abordar três temas principais: ativação de redes coletivas de apoio, corpo e violência sexual, e linguagens políticas e pedagógica, com a proposta de promover diálogos multidisciplinares que pautem, de maneira segura e responsável, uma perspectiva global sobre a violência sexual.

Capitaneado pelo projeto SHaME, da Universidade de Birkbeck (Londres), e promovido em uma parceria com a Fundação WOW, que é a criadora do WOW - Festival Mulheres do Mundo, o Ecoar é a versão brasileira do Festival Shameless!, evento que reuniu, em 2021, em Londres, ativistas, artistas e pesquisadores para debater sobre mudanças de atitudes em relação à violência sexual.

A curadoria e a produção são da ONG Redes da Maré, responsável pela realização do WOW - Festival Mulheres do Mundo no Rio de Janeiro.

Segundo Eliana Sousa Silva, uma das curadoras do evento e diretora da Redes da Maré, a proposta é fornecer um espaço seguro e aberto para a expressão individual e coletiva, em que o debate em torno do tema tem a proposta de construir solidariedade e incentivo a mudanças de atitudes na sociedade.

"Queremos contribuir para superar a vergonha frequentemente associada em falar sobre violência sexual, criar e fortalecer redes de apoio e dar a todos a chance de dizer às sociedades: 'basta, isso deve acabar'. Portanto, neste primeiro encontro queremos também situar a violência sexual no contexto de outras violências estruturais em diálogo com pessoas interessadas ou implicadas nessas temáticas. Será, também, um espaço de troca e construção de redes para profissionais da educação, saúde, proteção social, pesquisadores, artistas e ativistas, com especial referência nos agentes sociais atuantes no conjunto de favelas da Maré e Região Portuária do Rio de Janeiro", afirmou.

Já a acadêmica Joanna Bourke, pesquisadora principal do projeto SHaME, disse que "o abuso sexual e a violência afetam cada um de nós. Este festival busca oferecer espaços seguros para compartilhar nossas experiências, explorar formas criativas de abordar o problema e pensar em estratégias para erradicar o flagelo do abuso. Juntos, podemos desmantelar a cultura do estupro e criar mundos mais justos".

Jude Kelly, CEO e fundadora da Fundação WOW falou sobre a importância da parceria com o Brasil: "Quando Joanna e eu nos sentamos juntos para criar um festival que nos permitisse falar abertamente e sem desculpas sobre a experiência de violência sexual e as atitudes da sociedade em relação a sobreviventes, desejávamos muito que o Brasil abraçasse a ideia também. WOW – Festival Mulheres do Mundo traz uma história de confiança, inclusão e comprometimento que tornará o evento poderoso e positivo. Isso, sem dúvida, levará a uma mudança genuína e capacitará outros a agir".



Programação

As atividades ocorrerão em cinco salas da Escola do Olhar no MAR. Serão mais de 12 horas de programação com diálogos nos seguintes formatos: território de partilhas, territórios de vivências, trocas de experiências, oficinas e formação.

O evento também contará com espaço infantil com contação de histórias e trocas entre as crianças. Haverá ainda a Feira Delas com barracas com materiais e campanhas em torno da violência sexual, além de comidas de projetos de mulheres da Região Portuária e da Maré. As atividades contarão com a participação de mais de 50 convidados.

Um exemplo de diálogo da programação é o "Literatura e violência sexual", com Ana Maria Gonçalves, Amora Moira, Eliana Alves Cruz e Paloma Franca e que falará sobre consentimento e violência a partir das fronteiras entre sexualidade, afeto, prazer, dor e abuso e como a arte tem a potência de criar representações da sexualidade.

A iniciativa tem como realizadores a Redes da Maré, o projeto SHaME, a Fundação WOW e o Museu de Arte do Rio. O projeto conta ainda com o patrocínio da Universidade de Birkbeck, The Wellcome Trust, Instituto Cultural Vale e Itaú através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

ECOAR – WOW

Data: 24 de setembro de 2022

Horário: das 9h às 22h

Local: MAR - Museu de Arte do Rio (MAR)

Endereço: Praça Mauá, 5, Centro - Rio de Janeiro



Mais informações em:

http://www.festivalmulheresdomundo.com.br/br/programacao