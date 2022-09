Ciclista morre após ser atropelado por ônibus no Leblon - Divulgação / Polícia Civil

Rio – Registros feitos por câmeras de segurança mostram o momento do atropelamento de um ciclista, na manhã desta segunda-feira (19), no Leblon, na Zona Sul. O homem, identificado como Danilo Rocha, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações sobre o enterro.



As imagens mostram Danilo pedalando pela ciclovia quando um pedestre esbarrou nele e o fez perder o equilíbrio. O ciclista não conseguiu sair da bicicleta devido a uma trava no pedal e ficou com o pé preso. A vítima tombou com metade do corpo para a faixa da rua e foi atropelada por um ônibus executivo da empresa Via Útil, contratado por um condomínio da Barra da Tijuca para levar moradores até a Zona Sul. O motorista não parou.

Ciclista morre após ser atropelado no Leblon.



Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, o quartel de Copacabana foi acionado às 10h para um acidente na Rua General Artigas, entre os postos 11 e 12. Ao chegarem no local, os agentes já encontraram o homem sem vida.



O motorista foi tomar conhecimento de que havia atropelado uma pessoa às 12h40, quando deixou o ônibus na garagem da empresa, em Curicica, na Zona Oeste. Agentes da Polícia Civil já estavam no local para conduzi-lo até a 14ª DP (Leblon), onde o acidente está sendo investigado.

À delegada Daniela Terra, o motorista afirmou que não sentiu nenhum impacto durante o trajeto, por isso não sabia que havia atropelado uma pessoa. Ainda segundo os seus relatos, o ônibus executivo que dirigia é muito alto e tem amortecedores especiais, que fizeram com que o impacto não fosse notado, fato que foi confirmado em laudo inicial feito no local pela perícia da Polícia Civil. No momento do acidente, nenhum passageiro avisou ao motorista sobre o ocorrido.



Assim, com base nas imagens, nos depoimentos das testemunhas e na perícia feita no local e no ônibus, não houve prisão em flagrante. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O incidente segue em investigação na 14ª DP.



O tacógrafo do ônibus foi apreendido e analisado. De acordo com a delegada, o motorista não estava em velocidade alta. Ele dirigia em uma velocidade compatível com o permitido na via.

Reportagem por Anna Clara Sancho