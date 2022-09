Agentes fazem buscas na casa dos investigados de armazenar conteúdo de abuso sexual infantil durante Operação Arcanjo III - Divulgação

Rio - A Polícia Federal prendeu, em flagrante, na manhã desta terça-feira (20), duas pessoas suspeitas de armazenar conteúdo de abuso sexual de menores em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A operação, batizada de Arcanjo III, faz referência a Gabriel Arcanjo II, considerado por diversas religiões como o anjo protetor das crianças.

Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de São Gonçalo, em residências localizadas no mesmo município. O inquérito policial foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infantojuvenil, que identificou, através de ferramentas de investigação, a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelos suspeitos.