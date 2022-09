Coronavírus: Rio registra 9 mortes pela doença nas últimas 24 horas - Reprodução/ Pixabay

Publicado 20/09/2022 19:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (20), 206 novos casos nas últimas 24 horas e registrou nove mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.508,195 casos confirmados e 75.648 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21%.



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,02%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação no estado

O Rio tem 14.477.269 no total de pessoas vacinadas com a 1° dose contra a Covid-19. Já com a 2° dose, 13.089.722 no total. Com a dose de reforço, 7.703.256 de pessoas foram vacinadas. E em dose única, 401.197. Todo o estado tem o total de 35.671.444 de doses aplicadas.

Os dados são do painel da Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.