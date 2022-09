Moradores registram intenso tiroteio na Comunidade do Fubá, na Zona Norte - Redes Sociais

Moradores registram intenso tiroteio na Comunidade do Fubá, na Zona NorteRedes Sociais

Publicado 20/09/2022 19:09

Rio - Um intenso tiroteio na Comunidade do Fubá, em Campinho, na Zona Norte, assustou moradores na tarde desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, uma pessoa ficou ferida e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. A identidade da vítima não foi revelada.



Ainda segundo a corporação, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram deslocados para a comunidade após receberem informações de disparos de arma de fogo da região. O policiamento foi intensificado na área.

Na segunda-feira passada (19), criminosos armados invadiram o terreno de um prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por volta das 4h15, na Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, também na Zona Norte. Guardas municipais atuavam em um posto de serviço no local e avistaram os suspeitos fortemente armados no pátio do edifício.



De acordo com a GM, três criminosos tentaram invadir o prédio porque um deles estava ferido e os outros tentavam socorrê-lo. Os suspeitos deixaram rastros de sangue pelo pátio do edifício. Os agentes também informaram que, no momento da invasão, havia tiroteio em uma comunidade da região.

Os guardas acionaram a Polícia Militar, mas os homens conseguiram fugir de carro pouco depois. A PM informou que uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para a ocorrência e realizou buscas no edifício, mas não encontraram nenhum suspeito. O caso foi encaminhado à 28ª DP (Campinho).