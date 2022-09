Débora faz carinho em Maria Flor, resgatada no canal do Rio Maracanã - Divulgação / GM-Rio

Publicado 20/09/2022

Rio - Maria Flor já está em casa. A tutora Célia Maria Silva e sua filha, Débora, foram em uma das bases da Guarda Municipal nesta segunda-feira (19) para reencontrar a cadela. A mãe contou que estava desde a última quinta-feira sem encontrar o animal, que foi resgatado na sexta por agentes da GM no canal do Rio Maracanã.

Com a coleira e guia arrebentadas, Maria Flor não ofereceu resistência aos guardas. Ela estava escondida em um montinho de terra que fica no canal. Após o resgate que viralizou nas redes sociais, as duas reconheceram a melhor amiga e foram até uma das bases da GM para reencontrá-la.

Tutoras reencontram Maria Flor, cadela resgatada na última sexta-feira na beira do canal do Rio Maracanã.



Com o reencontro, Maria Flor não escondeu a felicidade. Logo pulou no colo de Débora abanando o rabo. Célia até chegou a pedir calma para a cadela, mas não foi suficiente. "Nesse momento, quero agradecer a GM que resgatou minha cachorra. Não existe coisa melhor do que isso, porque é como se fosse uma criança. Só tenho a agradecer, não quero falar muito porque estou emocionada", disse a mãe.