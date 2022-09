Raphael Montovaneli voltava de clássico Fla x Flu quando foi baleado - Reprodução/Redes Sociais

Raphael Montovaneli voltava de clássico Fla x Flu quando foi baleadoReprodução/Redes Sociais

Publicado 20/09/2022 16:48

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio determinou, nesta terça-feira (20), a prisão preventiva do policial militar Márcio Felipe dos Santos Ribeiro, 35 anos, detido em flagrante por tentativa de homicídio. Ele é suspeito de atirar na cabeça do técnico em radiologia Raphael Montovaneli, de 40 anos, que estava dentro de um carro durante uma blitz no bairro do Engenho Novo, Zona Norte do Rio, no domingo.

Na decisão, o juiz ressaltou que as testemunhas, incluindo o motorista do veículo alvejado, não perceberam nenhuma sinalização de blitz policial ou ordem de parada por parte dos agentes. Além disso, outro PM que estava na abordagem afirmou que não avistaram armas de fogo no carro nem sinais de disparos feitos de dentro do automóvel.

Em publicações nas redes sociais, familiares de Raphael afirmaram que ele teve morte cerebral na tarde desta terça-feira. A informação não foi confirmada pelo Hospital Federal do Andaraí, que segue um protocolo de 72h para confirmar o óbito. Segundo a direção da unidade, ele segue internado em estado gravíssimo.

O caso

O policial militar Márcio Felipe dos Santos Ribeiro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atingir Raphael Montovaneli com um tiro de fuzil na cabeça na madrugada desta segunda-feira (19) no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O agente estava na corporação há seis meses.

A vítima estava no banco de trás de um veículo que contava com outras três pessoas. Eles estariam voltando do Maracanã após o jogo entre Flamengo e Fluminense. A PM alega que o disparo ocorreu após o condutor fugir de uma blitz na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que o veículo estaria em alta velocidade na direção dos agentes. "De acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, um motorista não obedeceu à ordem de parada de equipes do 3º BPM (Méier). O veículo teria vindo em direção à guarnição em alta velocidade e um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo um dos ocupantes", informou o comunicado.

De acordo com uma prima de Raphael, Amanda Montovaneli, o motorista acelerou para poder passar com o semáforo ainda aberto, já que a região é perigosa. Ainda segundo ela, testemunhas contaram que no local onde o crime aconteceu não havia uma blitz, mas uma viatura fazendo patrulhamento.

Flamenguista, Rapahel é ex-presidente de uma torcida organizada do clube. Ele é casado e sua esposa está esperando o primeiro filho do casal.