Polícia encontra passagem secreta em armário de consultório dentário para acesso de traficantesReprodução

Publicado 20/09/2022 19:55

Rio- Policiais da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon) descobriram, nesta terça-feira (20), uma passagem secreta em um armário de um consultório dentário para acesso de traficantes da comunidade Para-Pedro, no bairro de Colégio, Zona Norte do Rio. A Operação Nárnia, que contou com a ajuda do Conselho Regional de Odontologia (CRO) e da Vigilância Sanitária Municipal (IvisaRio), foi realizada por causa de uma denúncia de clandestinidade do local.

Ao chegarem no consultório, os agentes foram surpreendidos com a ação do responsável pelo estabelecimento, que fugiu pelos fundos e entrou no armário localizado no estabelecimento. Os policiais verificaram que dentro do móvel havia uma outra porta que dava acesso a um beco que permitia acesso para a comunidade.

Polícia encontra passagem secreta em armário de consultório dentário para acesso de traficantes da comunidade Para-Pedro, na Zona Norte do Rio.



Os fiscais da Ivisa e do CRO confirmaram a denúncia de clandestinidade da clínica, não sendo apresentado nenhum documento que permitisse seu funcionamento, além de encontrarem todos os instrumentos a serem utilizados sem esterilização, afetando a qualidade do serviço prestado aos pacientes. Os policiais em diligências próximas encontraram o responsável pelo local e o levaram de volta para a clínica, onde informou aos agentes que estava trabalhando no local há quatro meses, mas conseguiu sua habilitação junto ao CRO há apenas uma semana.

Ao ser questionado sobre a passagem secreta localizada no consultório, o dentista informou que tratava-se de uma obra para facilitar a entrada e saída de traficantes da comunidade Para-Pedro para tratamentos dentários e assim não circularem pela via principal e evitar possíveis abordagens policiais.

O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária e o dentista preso por crimes contra as relações de consumo e saúde pública e após a lavratura do flagrante, seguirá para audiência de custódia.