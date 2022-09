Suspeito foi encaminhado à 108ª DP (Três Rios) - Divulgação

Publicado 20/09/2022 19:14

Rio - Um homem não identificado foi preso por importunação sexual depois de exibir o pênis no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) na tarde desta segunda-feira (19) no Centro do município de Três Rios, no interior do estado do Rio.

De acordo com testemunhas, o suspeito entrou no estabelecimento para perguntar sobre cestas básicas. Em seguida, mostrou o órgão genital e ficou no local por alguns minutos até ir embora. Os policiais do Segurança Presente foram acionados e colheram informações sobre a fisionomia do homem.

Após uma busca na região, os agentes conseguiram encontrá-lo. Ele foi encaminhado para a 108ª DP (Três Rios), onde permaneceu preso.