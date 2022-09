Um policial foi atropelado após motorista tentar fugir de abordagem - Divulgação

Um policial foi atropelado após motorista tentar fugir de abordagemDivulgação

Publicado 20/09/2022 20:03 | Atualizado 20/09/2022 20:36





Pelas imagens, é possível ver o momento em que o veículo de João o é cercado. Em seguida, ele para, recebe ordem para sair do carro e acelera de novo, depois para novamente, dá marcha à ré e atropela o policial. Durante a filmagem, pedestres que passavam pela rua ainda estavam assustados e correram para fugir do conflito. Rio - Uma câmera de segurança de um prédio registrou a abordagem de agentes do Segurança Presente ao economista João Frederico Abo Gaux Cavalheiro, de 41 anos, que atropelou um policial em Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (20). O motorista acabou baleado na perna ao tentar fugir do local.Pelas imagens, é possível ver o momento em que o veículo de João o é cercado. Em seguida, ele para, recebe ordem para sair do carro e acelera de novo, depois para novamente, dá marcha à ré e atropela o policial. Durante a filmagem, pedestres que passavam pela rua ainda estavam assustados e correram para fugir do conflito.

Uma câmera de segurança de um prédio registrou a abordagem de agentes do Segurança Presente ao economista João Frederico Abo Gaux Cavalheiro, de 41 anos, que atropelou um policial em Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (20).



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/1gvPFG5P4c — Jornal O Dia (@jornalodia) September 20, 2022

O policial foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com a delegada titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Campos Rodriguez, o motorista estava alterado no momento da ocorrência devido ao uso de drogas. No carro dele foram encontrados remédios controlados e um papelote de cocaína consumido.



Ainda segundo a delegada, João possui passagem pela polícia por ameaça e está preso sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde precisou ser sedado e amarrado para ser controlado. "Ele está fora de perigo na unidade de saúde, mas está amarrado e sedado porque não tem condições de se controlar".

O caso

A Secretaria de Estado de Governo, por meio da Superintendência do Segurança Presente, informou que agentes do Ipanema Presente observaram um veículo em alta velocidade e tentaram abordá-lo. "O condutor jogou o veículo sobre a equipe de motociclistas e atingiu um dos policiais, tentando continuar em fuga", disse em nota.



De acordo com um funcionário do economista que estava no veículo no momento do ocorrido, João Frederico dirigia em alta velocidade desde a Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



Durante depoimento na delegacia, a testemunha contou à polícia que, ao chegar em Ipanema, pediu ao motorista para parar o carro, o que foi negado. Nesse momento, eles começaram a discutir, o que foi notado por uma policial militar do Ipanema Presente, que se aproximou, perguntando ao suspeito o que havia acontecido.



A tenente Fabiana Lima, que estava de plantão na operação, disse que inicialmente o reforço foi chamado por conta de uma briga de trânsito. "Por volta de 11h20, na Rua Vinícius de Moraes, fomos solicitados por transeuntes na rua para uma possível briga de trânsito. Ao chegar ao local, a gente viu que não era uma briga, que era uma pessoa que estava completamente desorientada, uma pessoa que estava em um surto. A gente deu ordem de parada e o veículo se evadiu", explicou.



O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon).