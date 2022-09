Carro foi apreendido e levado para a 14ª DP (Leblon) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Carro foi apreendido e levado para a 14ª DP (Leblon)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/09/2022 13:27 | Atualizado 20/09/2022 15:45

Rio - Um homem, identificado como João Frederico Abo Gaux Cavalheiro, de 41 anos, foi preso nesta terça-feira (20) após atropelar um policial na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, Zona Sul do Rio, durante uma tentativa de abordagem. Ele foi baleado na perna ao tentar fugir do local. De acordo com a delegada titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Campos Rodriguez, o homem estava alterado no momento da ocorrência devido ao uso de drogas.

"Ele (suspeito) veio da Barra até a Zona Sul com um funcionário da família no carro, que percebeu que estava completamente alterado. Ele estava correndo muito, quase bateu em outro veículo e veio avançando sinais", disse Daniela.

Durante depoimento na distrital, o funcionário contou à polícia que, ao chegar em Ipanema, pediu ao motorista para parar o carro, o que foi negado por João Frederico. Nesse momento, de acordo com o homem, uma policial militar do Ipanema Presente notou a discussão e se aproximou, perguntando ao suspeito o que havia acontecido.

fotogaleria

O funcionário conseguiu descer do veículo, mas o motorista arrancou em alta velocidade, ainda com a porta aberta, e a agente pediu reforço. A tenente Fabiana Lima, que estava de plantão na operação, disse que inicialmente o reforço foi chamado por conta de uma briga de trânsito.



"Por volta de 11h20, na Rua Vinícius de Moraes, fomos solicitamos por transeuntes na rua para uma possível briga de trânsito. Ao chegar ao local, a gente viu que não era uma briga, que era uma pessoa que estava completamente desorientada, uma pessoa que estava em um surto. A gente deu ordem de parada e o veículo se evadiu", explicou. O funcionário conseguiu descer do veículo, mas o motorista arrancou em alta velocidade, ainda com a porta aberta, e a agente pediu reforço. A tenente Fabiana Lima, que estava de plantão na operação, disse que inicialmente o reforço foi chamado por conta de uma briga de trânsito."Por volta de 11h20, na Rua Vinícius de Moraes, fomos solicitamos por transeuntes na rua para uma possível briga de trânsito. Ao chegar ao local, a gente viu que não era uma briga, que era uma pessoa que estava completamente desorientada, uma pessoa que estava em um surto. A gente deu ordem de parada e o veículo se evadiu", explicou.

Segundo Marco Moraes, que testemunhou toda a ação, o caso ocorreu quando policiais do programa Ipanema Presente tentaram abordar o veículo que estava em alta velocidade, mas o motorista não obedeceu a ordem.



"Eu estava perto da minha janela quando ouvi o primeiro tiro e o policial gritando para o homem parar. Eles (agentes) deram tiros no pneu do carro e o motorista não parava. Então, cercaram ele, dando mais tiros para baixo", disse.



Foi nesse momento que, segundo a testemunha, o homem deu ré, bateu no veículo de um motorista de aplicativo e arrancou novamente para frente em alta velocidade mas, como estava cercado, atingiu um dos policiais. "Ele deu uma ré feito um louco e pegou um policial. Se ele (o agente) não estivesse de capacete tinha morrido, foi uma violência enorme", ressaltou Nunes.

O motorista de aplicativo Rogério Sandro, que teve o carro atingido pelo homem, contou como tudo aconteceu dentro do cerco policial.



"Eu estava passando na Gomes Carneiro quando ele passou de repente por mim e freou rápido. Eu parei, porque eu não sabia o que era, e vi um policial com a pistola na mão em direção ao carro. Vi o cerco policial e tentei sair, quando olhei para trás, tinha outro cerco, já tinham fechado. Ele tentou fugir e deu uma ré, foi quando acertou o meu carro. Daí o policial começou a atirar, eu deitei e vi que ele fugiu de novo, mas dessa vez para frente. Eu levantei, vi o policial na porta do carro mandando ele parar, ele deu outra ré mais forte ainda e desviou do meu carro, mas atropelou o policial", afirmou.



Ainda conforme a testemunha, outros policiais atiraram no veículo e quebraram o vidro para prender João Frederico, que ficou com a perna ferida depois de ser atingido por um dos disparos. O suspeito e o PM foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ainda não há informação sobre o estado de saúde deles.

Segundo Daniela, o preso está sob custódia no hospital, onde precisou ser sedado e amarrado para ser controlado. "Ele está fora de perigo no Miguel Couto, mas está amarrado e sedado porque não tem condições de se controlar". Ele possui passagem pela polícia por ameaça.

A Secretaria de Estado de Governo, por meio da Superintendência do Segurança Presente, informou que, nesta manhã agentes do Ipanema Presente observaram um veículo em alta velocidade e tentaram abordá-lo. "O condutor jogou o veículo sobre a equipe de motociclistas e atingiu um dos policiais, tentando continuar em fuga", informa a nota.

Os agentes apreenderam ainda diversos medicamentos no veículo de João Frederico. As investigações seguem na 14ª DP.