De acordo com a delegada titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Terra, João estava alterado no momento da ocorrência devido ao uso de drogas - Reprodução

Publicado 20/09/2022 22:30 | Atualizado 21/09/2022 07:25

Rio - O motorista João Frederico Cavalheiro, de 41 anos, que atropelou um policial em Ipanema , na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (20), vai responder pelos crimes de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, lesão corporal na direção de veículo automotor, desobediência e desacato. De acordo com a delegada titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Terra, João estava alterado no momento da ocorrência devido ao uso de drogas.

Segundos os agentes do Segurança Presente, o economista dirigia de maneira descontrolada pela Rua Gomes Carneiro, em Ipanema. Ao ser abordado por policiais, João, durante a tentativa de fuga, atropelou um PM e foi baleado na perna. De acordo com PMs do Segurança Presente, uma pessoa estava no banco do carona e, ao perceber a situação, pulou do automóvel.Pelas imagens divulgadas pela câmera de segurança , é possível ver o momento em que o veículo de João o é cercado. Em seguida, ele para, recebe ordem para sair do carro e acelera de novo, depois para novamente, dá marcha à ré e atropela o policial.Esta não é a primeira passagem do motorista pela polícia. Segundo a delegada Daniela Terra, João possui passagem pela polícia por ameaça em 2015. O economista está preso sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde precisou ser sedado e amarrado para ser controlado."Ele está fora de perigo na unidade de saúde, mas está amarrado e sedado porque não tem condições de se controlar", disse.A pena por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir. Já para a prática de lesão corporal culposa na direção, a pena é de reclusão de dois a cinco anos.